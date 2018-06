Mouriño: "El fichaje de Mohamed lo comparo con el de Berizzo"

Fútbol Español

EFE.

El presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, reconoció este jueves que el fichaje del técnico argentino Antonio Mohamed es una apuesta "arriesgada", y lo comparó con el de Eduardo Berizzo en el verano de 2014.



"A ambos los fichamos sin tener experiencia en el fútbol español. Son apuestas arriesgadas, pero también muy estudiadas", manifestó el dirigente celeste, quien apuntó que con la llegada del ex entrenador del Monterrey mexicano buscan dotar al equipo del "carácter" que, a su juicio, careció el dirigido por Juan Carlos Unzué.



"No queremos cambiar nuestra forma de jugar, seguimos apostando por un juego alegre y ofensivo. Ese no es el problema. El problema está en la actitud. Y creemos que este entrenador nos ofrece todas las garantías para poder llegar a todos los jugadores y cambiar esa actitud", explicó.



A Mouriño se le cuestionó por la posibilidad de que el internacional mexicano César Móntes, al que "El Turco" Mohamed hizo debutar con 18 años en el primer equipo del Monterrey, acabe recalando en el Celta.



"Puede haber algún jugador de México al que no ha recomendado Mohamed y pueda venir. Y hay otros a los que sí puede recomendar, como es ese caso, que a lo mejor no tenemos opción de traer", indicó el presidente celeste, que tampoco quiso confirmar si han presentado una oferta por Fabián Balbuena, defensa central paraguayo del Corinthians.