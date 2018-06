Seedorf: "Si tuviera la oportunidad tomaría de nuevo al Deportivo La Coruña"

Fútbol Español

Miércoles 6| 12:49 pm





EFE

El exfutbolista Clarence Seedorf afirmó en una entrevista divulgada hoy por 'GloboEsporte' que "si tuviera la oportunidad", sería nuevamente entrenador del Deportivo de La Coruña español, cargo que ocupó durante cuatro meses en el tramo final de la temporada pasada.



"Mejoramos muchas cosas, pero, infelizmente, los resultados no acompañaron en ciertos momentos el buen juego. Pero todos vieron la evolución del equipo. Si tuviese la oportunidad, tomaría de nuevo al La Coruña", dijo el holandés.



Seedorf señaló que su experiencia como preparador del conjunto gallego fue "un desafío importante, difícil, complicado" que aceptó porque creía que "era importante mostrar su valor como entrenador".



El exjugador del Real Madrid, Ajax, Inter, Milan y Botafogo tomó las riendas del Deportivo en febrero de este año con la misión de salvar al equipo del descenso, pero finalmente no lo consiguió y el club jugará la próxima temporada en la Segunda División.



"Al final, el Levante venció una serie de partidos y fue difícil competir con ellos (contra el descenso), pero estoy satisfecho con el trabajo hecho. Terminamos bien el año, terminamos jugando a un buen nivel", comentó en la entrevista.



El Deportivo anunció a finales de mayo que Seedorf, que se despidió con el segundo peor porcentaje de triunfos en Primera División como preparador blanquiazul, no dirigirá más al equipo.



En dieciséis partidos al frente del equipo, el técnico holandés logró dos triunfos, seis empates y ocho derrotas.



El exfutbolista defendió su expediente como entrenador, recordó que ha dirigido a "tres equipos" y aseguró que su "experiencia como jugador es un valor agregado" más.



"Zidane tenía menos experiencia que yo cuando comenzó a entrenar al Real Madrid y mira lo que está haciendo. Así podemos hablar de Guardiola y muchos más que comenzaron con poca experiencia, pero que eran tipos preparados y consiguieron mostrar su valor", reiteró, como ya hizo cuando fue presentado con el Deportivo.



Seedorf indicó, por otro lado, que le "gustaría trabajar en Brasil" y que ya estuvo cerca de volver al país suramericano cuando negoció su llegada al Atlético Paranaense.



"Conversamos y al final no resultó, como pasa muchas veces en las negociaciones en el fútbol", dijo.



"Pero me gustó mucho la estructura, creo que tienen una estructura impresionante, un club muy bonito. Solo no resultaron las negociaciones, pero nada más. Volver a Brasil, trabajar en Brasil, para mí, siempre será una honra", añadió.