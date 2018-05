Luca Zidane: "Fue un debut agridulce"

Fútbol Español

Wilder Delgado Suárez || @WilDelgado23

El mundo del fútbol vio como el segundo de los hijos de Zinedine Zidane hizo su debut en el primer equipo del Real Madrid de manera oficial, se trata de Luca, quien fue titular en la portería en el empate 2-2 entre Villarreal y el club blanco.

Al finalizar el partido el guardameta francés conversó con la prensa y señaló que “fue un debut agridulce porque he encajado dos goles y el equipo no ha podido conseguir la victoria”.

“No sé si fallo en el segundo gol porque todavía lo tengo que ver, pero estoy contento por haber debutado con el Real Madrid en Primera División” enfatizó.

Luca también aprovechó para hablar sobre lo que le dijo en la semana su papá, en este caso en el rol de entrenador, “el míster me dijo un día antes que iba a jugar y me comentó que lo disfrutara porque iba a jugar con los mejores futbolistas del mundo y ellos me dan su confianza y apoyo”.

“Cuando juego soy Luca no Zidane” finalizó el segundo de la dinastía Zidane.