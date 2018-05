Bartomeu: "Valverde ha cumplido sobradamente con la expectativas"

Fútbol Español

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, aseguró este miércoles, que la temporada del conjunto azulgrana, que se ha saldado con la consecución del la Liga y la Copa del Rey, "lleva el sello" de Ernesto Valverde, un técnico que ha cubierto "sobradamente las expectativas".



"Un año después, podemos decir que Valverde ha cumplido de sobras con las expectativas y, con su talante, su forma de ser y su criterio, se ha ganado el respeto de todo el mundo y toda nuestra confianza", afirmó durante su discurso ante el senado del club, reunido hoy en el Auditorio 1899 del Camp Nou.



Bartomeu recordó que, "hace diez meses", "el equipo tuvo que gestionar la marcha de Neymar y la pérdida del Supercopa de España con un entrenador que acaba de llegar" y finalmente la temporada se ha saldado con el octavo doblete en la historia del club.



"Además, todas la secciones profesionales han ganado la Copa del Rey, a la espera de lo que haga el equipo de fútbol femenino. Y también quiero destacar el triplete (Liga, Copa y Euroliga) de la sección de hockey, que hacía once años que no se conseguía. A la temporada le pongo un 9, porque ha sido muy buena, excelente", subrayó.



Josep Maria Bartomeu dijo a los socios más veteranos del club ser consciente de que, durante este curso, "ha pesado la eliminación en la 'Champions'", pero también les recordó "el equipo supo sobreponerse a aquella derrota ante la Roma" imponiéndose en las otras dos competiciones que estaban en juego.



"Cuando ganamos algo, nos quitan méritos lejos de aquí, hablando de árbitros y de pasillos y haciendo polémicas exageradas o interesadas. Pero hemos sabido mantenernos al margen de estas polémicas que nos infravaloraban y nos hemos concentrado en hacer nuestro trabajo", apuntó orgulloso.



En este sentido, Bartomeu sacó pecho por dirigir "el club que ha liderado en los últimos años la mejor Liga del mundo", ya que el Barça ha sido campeón en siete de las últimas diez Ligas que ha disputado.



Y también destacó "la era exitosa" del conjunto azulgrana, desde que consiguiera la primera Liga con Frank Rijkaard la temporada 2004-05: "Desde entonces hasta hoy, acumulamos 32 títulos en fútbol. Somos el equipo europeo que más ha ganado. El segundo, es el Bayern con 26".



Durante el parlamento, Bartomeu también se refirió a la marcha de Andrés Iniesta, que no definió como un adiós, sino como un "hasta pronto", pues se mostró convencido de que el jugador regresará al Barça cuando se retire.



"Estoy seguro de que Andrés volverá a casa algún día, y aquí lo esperaremos con los brazos abiertos, porque Andrés iniesta no ha acabado su contribución a este club, pues forma parte de nuestro patrimonio y de nuestra historia y también formará parte de nuestro futuro", indicó.



Por último, Bartomeu se refirió al momento político que atraviesa Cataluña y volvió a pedir "respeto y diálogo", para desencallar un situación que, en su opinión, ha provocado "que personas estén en prisión preventiva por defender sus ideas políticas".



Al respecto, el presidente del FC Barcelona lamentó que confiscaran a los aficionados culés camisetas amarillas durante la disputa de la final de la Copa del Rey.



"Es lamentable que antes de un partido se requisen camisetas amarillas, no es normal y a ustedes eso les recordará a épocas pasadas", denunció Bartomeu, quien volvió a insistir que el club que dirige defiende "el derecho a decidir y la libertad de expresión".