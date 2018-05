Messi: "Ver a Neymar en el Madrid sería un duro golpe para todos"

Fútbol Español

Wilder Delgado Suárez || @WilDelgado23

Lionel Messi, capitán de la selección argentina y jugador del FC Barcelona, señaló durante una entrevista con el canal TyC Sports que no podría ver a Neymar en el Real Madrid, por todo lo que vivieron juntos en el club azulgrana.

“Sería terrible, por todo lo que significa Neymar para el Barcelona. Aquí ganó títulos importantes, ganó la Champions, Ligas y sería un golpe duro para todos” dijo ‘La Pulga’.

Messi aprovechó para comparar esta posible llegada de Neymar al Madrid con la vez que se marchó Luis Figo a Concha Espina, “sería un golpe muy fuerte, haría más fuerte desde los futbolístico al Real Madrid. Hablé con él y ya lo sabe”.

El argentino indicó además que no compite con Cristiano Ronaldo, “más bien me estimula ver al Madrid otra vez en la final de la Champions, verlo ganar Ligas. No compito con nadie porque no busco ser el mejor de la historia sino ser mejor año tras año”.