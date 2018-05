Zidane avisa a un jugador: si sigue así no jugará la final de la Champions

Fútbol Español

Zinedine Zidane pudo sacar pocas conclusiones del Real Madrid-Celta de Vigo debido a lo abultado del marcador (6-0) y la poca competitividad que mostró el conjunto entrenado por Juan Carlos Unzué, quien no fue rival para un conjunto blanco que priorizó que los titulares cogieran ritmo de cara a la final de la Champions League que disputarán contra el Liverpool de Jurgen Klopp.

Sin embargo, si pudo ver que Gareth Bale llega en un momento pletórico y no le convenció para nada Marco Asensio, quien ya ha dejado dudas en las últimas semanas tanto en los partidos como en los entrenamientos preparatorios y el técnico del Real Madrid ya le habría dado un toque de atención avisándole que si no sube su nivel, sobre todo de intensidad, no va a tener un puesto en el once de Kiev.

