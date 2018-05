Koke y Oblak acaban con la ilusión europea del Getafe

Fútbol Español

EFE.

Un gol de Koke a los ocho minutos, y un penalti parado por Jan Oblak, en el 77, al marroquí Faycal Fajr, acabaron con la ilusión europea del Getafe, tras el empate del Sevilla con el Betis, y dieron el triunfo al Atlético de Madrid, que se afianza en el segundo puesto de la tabla y espera la final de la Liga Europa del próximo miércoles sin lesionados.



Con la ilusión por regresar a Europa, el Coliseum Alfonso Pérez lució una de sus mejores galas para el duelo frente al Atlético. Los aficionados recibieron al equipo con cánticos y, justo antes del pitido inicial, levantaron al aire miles de cartulinas azules para decorar con un enorme mosaico las gradas del estadio.



Al Getafe le duró poco la ilusión porque el Atlético, que se presentó en el partido con un once de gala, sólo tardó ocho minutos en abrir el marcador. Fue cuando Koke recibió un balón dentro del área y ajustó su disparo desde la derecha al palo largo de Guaita, que no consiguió tocarlo antes de que se alojara en las mallas.



El equipo rojiblanco, más práctico que vistoso, se dedicó a contener el juego y a aprovecharse de los errores de su rival que, con las urgencias por llegar a la portería contraria, cometió demasiados fallos en la medular.



La apuesta que José Bordalás hizo por Loic Remy y Jorge Molina en ataque le valió para ganar altura y corpulencia, pero no para mover a la defensa rojiblanca, que contuvo muy bien los acercamientos ofensivos de los azulones con Godín y Savic liderando la zaga.



Pese a tener la final de la Liga Europa en solo cuatro días, Simeone no reservó a su dupla atacante y Antoine Griezmann y Diego Costa formaron de inicio. El hispano-brasileño pudo marcar el segundo del Atlético a los 25 minutos con un mano a mano que sacó muy bien por bajo Vicente Guaita.



Ese fue el último acercamiento con peligro del Atlético en la primera mitad. Tampoco tuvo muchos el Getafe, que lo más cerca que estuvo de inquietar a Oblak fue con un disparo de falta de Fajr a los 31 minutos que el portero esloveno atrapó sin problemas.



La primera mitad terminó con poco juego debido a las continuas interrupciones con faltas que hubo y la segunda parte comenzó igual, algo que enervó a la afición local, que comenzó a protestar todas las decisiones del colegiado, a favor o en contra de su equipo.



A los 61 minutos, Simeone movió su banquillo y, con la cabeza en la final europea de Lyon, sustituyó a Griezmann y Costa para dar entrada a Fernando Torres y Kevin Gameiro.



José Bordalás también buscó aire fresco en su ataque y sacó al canario Ángel Rodríguez, que venía ofreciendo un buen rendimiento los últimos partidos y, con su velocidad, salió para dar ritmo y movilidad a su equipo en los metros finales.



El Getafe pudo empatar a los 77 minutos cuando el colegiado decretó penalti por un derribo de Godín sobre Ángel. Fajr, desde los once metros, tiró al lado derecho de Oblak y el esloveno respondió con una gran parada.



Esa acción terminó por desmoralizar al Getafe, que, aunque intentó llevar la iniciativa del juego, se encontró con que cada balón robado o jugado por el Atlético suponía un ataque.



De esa forma, el conjunto rojiblanco pudo marcar en dos ocasiones antes del final. La primera con un disparo de Fernando Torres al filo del área pequeña que se marchó alto y la segunda con un remate de Gameiro que despejó Guaita.