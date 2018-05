Zidane no lo quiere: el crack del Real Madrid que tiene un problema

Fútbol Español

Zinedine Zidane le ha puesto la cruz a uno de los jugadores que tiene bajo sus órdenes en el Real Madrid. Y no piensa cambiar de idea. El técnico francés ya le ha dejado muy claro que, si juega, será sólo para dar descanso a alguna de sus piezas clave con vistas a la próxima final de la Champions ante el Liverpool de Jürgen Klopp. Un partido para el que, desde luego, no cuenta en absoluto con él para el equipo titular. Y eso es algo que ha dejado completamente KO al interesado: Gareth Bale.

El delantero galés del Real Madrid ya sabía de antemano que su etapa en el club que preside Florentino Pérez está llegando inexorablemente a su fin. No obstante, Bale confiaba en tener todavía la oportunidad de dejar un buen recuerdo en la entidad madridista en los que ya sabe que serán sus últimos partidos defendiendo la camiseta blanca. Zidane, no obstante, se lo ha dejado perfectamente claro: si juega, será sólo para evitar lesiones o problemas de jugadores que considera imprescindibles para Kiev. Él no lo es.

