Torres: "Cuando llega un partido importante se nos intenta desestabilizar"

El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres dijo hoy, respecto a las especulaciones sobre el futuro de su compañero francés Antoine Griezmann, que "siempre que llega un partido importante" como la final de la Liga Europa del miércoles hay algo con lo que se "intenta desestabilizar" al equipo.



"Tenemos la experiencia en estos últimos años de que cuando llega un momento importante siempre se nos intenta desestabilizar de alguna forma. Creo esto es positivo, porque esto que se hablaba de que molestamos parece que va a ser verdad", reflexionó en una entrevista con el programa 'Radiogaceta de los Deportes' de Radio Nacional de España.



Torres aseguró que no tiene "ninguna" opinión sobre qué debería hacer Griezmann, ya que solo le interesa "que siga tan bien como está, jugando tan bien como juega y que, si puede ser, marque muchos goles en la final".



"La gente lo que quiere es ver el compromiso de los jugadores, y los aficionados ven a Griezmann como pelea, corre, lucha y como siente lo que hace en el campo, eso es lo que quiere ver la gente. Nada más, lo demás no le interesa", añadió Torres sobre el futuro del delantero francés, del que dijo que no se le puede echar "nada en cara".



"Creo que no se le puede echar nada en cara. En el tiempo que ha estado aquí, lo ha dado todo y que ha sido y es muy importante para el equipo y lo será hasta que el decida o el club decida que los caminos se separan", zanjó.



El delantero formado en el Atlético, ídolo del club y que pasó una etapa fuera en el Liverpool y el Chelsea ingleses y el Milan italiano, recordó que en el club se han ido "muchos y han venido otros" y lo que importa es "que el Atlético sigue compitiendo, creciendo, ganando".



"El Atlético estará por encima de todos los nombres. Nosotros estamos de paso, los que se quedan son los colores, los aficionados, el nombre, y eso es lo que la gente tiene que tener muy claro", sentenció.



Torres, que ya anunció que dejará el Atlético al final de la presente temporada, afirmó que todavía no ha tomado la decisión de dónde jugará la próxima temporada aunque le han llegado propuestas, ya que su objetivo es "disfrutar a tope" de los tres partidos que le quedan, los dos de LaLiga Santander y la final del la Liga Europa.



Sobre esa final, que será el próximo miércoles 16 en Lyon (Francia) contra el Olympique de Marsella, Torres señaló que han llegado a ella tras "una temporada muy complicada" con el cambio de estadio y la sanción de la FIFA que impidió fichar hasta enero, y con una plantilla "corta" tras la salida de jugadores en ese mes.



Aún así, y con la eliminación de la Liga de Campeones en la fase de grupo, para Torres el equipo ha sabido "levantar la cabeza" y "ser realista" para tomarse "en serio" la Liga Europa.



"Hoy somos segundos en liga y tenemos una final europea que no es la que esperábamos, pero es una final europea y al final eso queda", añadió Torres, que lo ve como "un paso más en el crecimiento del club" que demuestra que es un equipo "estable y firme".



El delantero, que tendrá en Lyon su última oportunidad de levantar un título con el equipo de su vida, dijo que le "da igual" quien levante la copa en Lyon.



"La copa que la levanten Gabi, Koke y Godín que son los capitanes. Yo seré feliz haciéndome una foto en el campo con los compañeros", aseguró Torres, que recordó cómo celebró como aficionado el 'Doblete' de Liga y Copa del año 1996 en la fuente madrileña de Neptuno. EFE