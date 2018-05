Sevilla gana a un Real Madrid al que no le bastó su reacción final

Fútbol Español

Miércoles 9





El Sevilla gana 3-2 al Real Madrid en el partido de la trigésima cuarta jornada de LaLiga, que fue aplazado por la disputa de la final de la Copa del Rey, en un choque en el que los madridistas, con su 'segunda unidad', adolecieron de más intensidad y al que no les bastó su reacción en el segundo tiempo.



El equipo merengue, con un once plagado de muchos jugadores no habituales, comenzó dominando un choque con pocas ocasiones en la primera mitad, pero el Sevilla, más intenso y muy vertical, se rehizo y recogió sus frutos con sendos tantos del francés Wissam Ben Yedder, a los 26 minutos, y del mexicano Miguel Layún en el 45.



En la segunda parte cambió el guión. El Madrid despertó y acosó el área local, si bien Sergio Ramos mandó un penalti al larguero a los 58 minutos y el Sevilla aprovechó para marcar el 3-0 Mercado al dar el balón en un defensa, pero casi al final los goles de Borja Mayoral y de Ramos, en otro penalti, apretaron el marcador. EFE