La jugada maestra de Florentino Pérez por Salah

Florentino Pérez ya está trabajando en una jugada maestra que traerá toda una estrella al Real Madrid y que, de paso, supondrá un duro golpe para el Barça. El máximo dirigente madridista tiene un plan perfectamente trazado para hacerse con el fichaje del egipcio Mohamed Salah, la nueva estrella del Liverpool. Hasta tal punto, que su irrupción ha logrado que los aficionados del conjunto que entrena Jürgen Klopp ni se acuerden del ahora barcelonista Philippe Coutinho.

El presidente madridista, además, sabe muy bien que su apuesta sacará a uno de los cracks en los que el Barça se ha gastado toda una millonada: el francés Ousmane Dembélé. El fichaje del ex jugador del Borussia Dortmund por parte de la entidad que preside Josep Maria Bartomeu está siendo en estos momentos un fracaso muy sonado. Y lo pero está por llegar. Por mucho que Klopp ya haya señalado que no le importaría ficharlo, sabe muy bien que no piensa pagar, en absoluto, los 140 millones de euros que deben abonarle los azulgrana al Dortmund por el traspaso.

