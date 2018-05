Iniesta sale de inicio ante la BBC madridista

Fútbol Español

Domingo 6| 1:59 pm





EFE



El capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, jugará de inicio en el Clásico que se disputará este domingo en el Camp Nou, en el que el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, apuesta por Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo en ataque.



El equipo azulgrana jugará de inicio con los siguientes once jugadores: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Coutinho, Messi y Suárez.



Por su parte, el Real Madrid, finalista de la Liga de Campeones, no reserva a ninguno de sus puntales y jugará en el Camp Nou con los siguientes once jugadores: Keylor Navas; Nacho, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo.