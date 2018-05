Cristiano lo quiere fuera: el fichaje para cargarse un jugador del Madrid

El portugués no quiere a un jugador en el Madrid / Foto AP

Cristiano Ronaldo lo quiere fuera. El crack portugués del Real Madrid no está para nada contento con el rendimiento de uno de sus compañeros de vestuario en el conjunto que entrena Zinedine Zidane y ya le ha pedido a Florentino Pérez, el presidente de la entidad madridista, que acelere las gestiones para traer al club a un jugador capaz de dejarlo fuera del equipo. Su elegido: Joao Cancelo.

Desde el punto de vista de la estrella portuguesa del Real Madrid, Dani Carvajal no ha estado del todo fino este año. Cristiano Ronaldo considera que el lateral se ha acomodado porque no hay nadie en la plantilla madridista capaz de hacerle sombra de verdad. Por eso, quiere ponerle solución con el fichaje de un Joao Cancelo que llegaría no sólo para que el canterano se ponga las pilas, sino fundamentalmente para arrebatarle el puesto.

