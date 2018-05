Zidane comienza a preparar el Clásico

Fútbol Español

Jueves 3| 10:18 am





EFE



El francés Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, comenzó a preparar el Clásico del domingo en el Camp Nou tras certificar el martes su clasificación para la final de la Liga de Campeones tras eliminar al Bayern Múnich.



Tras disponer el miércoles de día de descanso después de su sufrido acceso a la final de Kiev, los jugadores madridistas retornaron al trabajo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.



Según informa el club, Isco Alarcón, que no pudo jugar ante el campeón alemán al estarse recuperando de un esguince de hombro sufrido en la ida en Múnich, hizo parte del entrenamiento con el grupo y la otra en solitario sobre el césped.



Mientras tanto, el defensa Rafael Varane, que terminó con molestias ante el Bayern -por momentos se planteó no continuar en el campo en la vuelta y llegó a estar calentando en la primera parte Nacho Fernández-, se ejercitó en el interior de las instalaciones.



Por lo tanto, a día de hoy es duda para el encuentro en el Camp Nou, donde no podrá estar aún Dani Carvajal, también lesionado en el Allianz Arena.



Los pupilos de Zidane trabajaron la posesión del balón así como la presión y concluyeron con partidillos en espacios reducidos.