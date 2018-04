Getafe y Girona empatan en su lucha por la UEL

Fútbol Español

EFE.

El Getafe ocupó la séptima plaza que da acceso a jugar en Europa tras empatar 1-1 ante el Girona en un duelo marcado por la expulsión de Damián Suárez tras provocar un penalti que marcó Christian Stuani y por la pena máxima que erró Jorge Molina, la sexta que falla el cuadro madrileño este curso.



El que hace sólo unos meses era un duelo de Segunda División, por arte de magia, o más bien por el buen trabajo de dos equipos recién ascendidos, se convirtió en un encuentro por la séptima plaza de la máxima categoría del fútbol español. Nadie lo podía imaginar en verano, pero a falta de cuatro jornadas, esa era la realidad.



Los hombres de José Bordalás y los de Pablo Machín tenían en el Coliseum Alfonso Pérez un duelo a cara de perro para jugar en Europa la próxima temporada. Separados sólo por un punto y con el Sevilla en horas bajas, el que se llevara la victoria podía dar un salto importante en sus aspiraciones continentales.



Pero, a priori, el Getafe, parece no estar a gusto cuando se enfrenta al cuadro catalán. Perdió los dos partidos de la temporada pasada en Segunda División y también perdió en la primera vuelta con un gol del uruguayo Christian Stuani, que iba a ser protagonista de nuevo en el Coliseum.



Antes de la jugada clave en la que se vio implicado Stuani, el Getafe fue muy superior a su rival. Decidió salir a por los tres puntos sin esconderse y hasta el minuto 43 anuló al Girona. Y, aunque no dispuso de muchas ocasiones, sí controló perfectamente el partido con pocas incertidumbres en su área.



Un disparo de Jorge Molina, que volvía al once tras cumplir un partido de sanción, y un remate de Ángel Rodríguez después de un saque de falta de Damián Suárez, fueron las únicas opciones de las que dispuso del cuadro madrileño aparte del tanto de Amath Ndiaye.



El extremo senegalés marcó a placer, con la portería casi vacía, tras un centro desde la línea de fondo de Ángel Rodríguez que no despejó bien Bernardo y que acabó en las botas de Amath. El portero marroquí Bono no pudo evitar el tanto y el 1-0 hizo justicia al buen juego del Getafe.



Quedaban 25 minutos por delante para el final del primer acto y el encuentro se convirtió en un atasco de jugadores en el centro del campo con más presencia del equipo de Bordalás, que, sin embargo, seguía sin concretar ocasiones.



Entonces, cuando el descanso estaba al caer, llegó la jugada que iba a ser clave: en un córner, Damián Suárez y Stuani se revolvieron dentro del área y, aparentemente, el primero acabó el desencuentro con un gesto que dio la impresión de ser un puñetazo o un manotazo.



El árbitro Alejandro Hernández Hernández, bien colocado, no dudó ni un instante, expulsó a Damián con roja directa y Stuani transformó la pena máxima. El ariete charrúa ha fallado ninguna este curso y eso ha dado muchos puntos a su equipo. Todo lo contrario que en el Getafe, que, una vez más, y van seis este año, erraría otro castigo desde los once metros.



Fue Jorge Molina, que doce minutos después de la reanudación, y con el partido de nuevo atascado, quien dispuso de un penalti tras recibir un empujón dentro del área. Sin embargo, como es tradición esta temporada en el Getafe, falló después de engañar a Bono y mandar la pelota al poste derecho de la portería del jugador marroquí.



Los penaltis que ha fallado este curso el Getafe no han sido intrascendentes. Casi todos, habrían dado puntos a los hombres de Bordalás, que podrían estar más arriba en la clasificación si sus lanzadores hubieran tenido más acierto.



El error de Molina y el segundo penalti del partido enrareció más el ambiente y el fútbol pasó a segundo plano. El encuentro, engorroso, se convirtió en una colección de tarjetas amarillas.



El árbitro sacó hasta diez al final del duelo y los minutos fueron pasando sin ocasiones, salvo un acercamiento de Portu, que no supo si disparar o centrar cuando cualquiera de las dos opciones era buena. Hizo la de en medio y no pasó nada en la portería de Vicente Guaita.



Al final, el empate no se movió del marcador. Jorge Molina, con un cabezazo al final, se estrelló de nuevo con el poste. No tuvo suerte, pero aún así, el Getafe superó al Sevilla en la clasificación (con un partido más) y ocupó la deseada séptima plaza.



El Girona, que desaprovechó su superioridad numérica y apenas generó nada con un hombre más, sigue un punto por detrás igualado con el conjunto andaluz. Pero todo podría haber sido mejor para el equipo de Bordalás, que sigue peleado con los penaltis esta temporada. Con más acierto desde los once metros, podría ser un candidato más firme a participar en la Liga Europa.