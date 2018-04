Casilla: "Keylor está siempre callando bocas"

Fútbol Español

"Veo a Keylor muy bien con corte nuevo de pelo", bromeó Casilla antes de responder en serio al estado de su compañero tras dos fallos ante Juventus y Bayern en los últimos partidos de Liga de Campeones. "Está bien, es un tío con mucha personalidad que está siempre callando bocas, así que todo mi apoyo".



"Ahí están los resultados, no sé que tenemos que ganar más para que la prensa apague ese fuego y los debates en la portería. Si miramos títulos y números qué se le va a decir a Keylor, que lo ha ganado todo, dos Champions seguidas y seguro llega la tercera", agregó.



Además reconoció Casilla que pese al debate continuo al que está sometida la portería del Real Madrid, sienten la confianza de la directiva del club y de su entrenador Zinedine Zidane.



"Por parte del club y del entrenador nada de desconfianza, nos han apoyado. Tampoco hemos pedido explicaciones, ni las necesitamos, puede salir lo que quiera en la prensa, que los porteros somos Keylor y yo. Solo podemos trabajar para ganar otro título porque el futuro no lo podemos elegir", manifestó en la zona mixta del Santiago Bernabéu.



Casilla hizo una lectura positiva de la imagen mostrada ante el Leganés. "Cuando llevas este escudo no hay trámites y menos en el Bernabéu. Como juegas poco lo que quieres es jugar bien y ganar y al final se ha cumplido todo".



Intentó buscar explicaciones el portero madridista a la mala actuación de su equipo en LaLiga. "No hay explicación, es verdad que este año nos ha costado más aunque salimos con las mismas ganas de ganar fuera que en casa. Nos ha costado este año, han venido así las cosas y lo bueno del fútbol es que nos llega otro equipo grande el martes en Champions con la oportunidad de cambiar todo". EFE