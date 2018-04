Seedorf: "Se puede parar al Barcelona pero no a Messi"

Fútbol Español

Sábado 28| 3:32 pm





EFE.

El holandés Clarence Seedorf, entrenador del Deportivo, ha afirmado en vísperas del partido con el Barcelona, al que se enfrentará este domingo en el estadio Abanca-Riazor, que se puede parar al conjunto azulgrana pero no al argentino Lionel Messi.



"No hay cómo parar a Messi. Se puede parar al Barcelona, pero a Messi no. El conjunto del Barcelona tiene virtudes cuando tiene y no tiene balón y hay que aprovechar las cosas que saben hacer menos bien y limitar las que hacen bien. Así preparamos el partido, sin pensar en Messi porque es una pérdida de tiempo", comentó en rueda de prensa.



Seedorf agradeció al centrocampista Andrés Iniesta "todo lo que ha dado al fútbol" y matizó que "no para de jugar" porque seguirá su carrera, por lo que podrá "disfrutar de sus jugadas fantásticas en otro sitio".



El técnico reconoció que ha citado a 19 jugadores porque está pendiente del estado de Adrián López, que arrastra molestias en el pie derecho y no se encuentra "perfectamente".



Seedorf indicó que el Deportivo va a recibir al Barcelona con "mucho respeto" y haciendo el tradicional pasillo por el título de Copa del Rey.



El conjunto azulgrana puede ganar, además, LaLiga en Riazor, ya que está a un punto de sellarla matemáticamente.



"El Barça prácticamente tiene hecho su año y todos los jugadores quieren terminar bien, con salud, para el Mundial que está llegando. Vive varias emociones positivas y unas más tristes como la de Iniesta, y le vamos a recibir con respeto", insistió.



El Deportivo descenderá matemáticamente si no gana, pero Seedorf se aferró a que las cuentas aún le dan opciones de salvarse (tendría que firmar un pleno de victorias y esperar los traspiés de equipos como el Leganés o el Athletic).



"Los milagros de la vida suceden. Yo que perdí un amigo ayer con 37 años hasta ayer tenía la fe de que podía recuperarse. Esas son las cosas de verdad en la vida. Yo no voy a tirar la toalla antes de que estemos muertos", comentó.



Admitió que esta "fue la semana más difícil" desde que llegó porque ha tenido que "limpiar las nubes" de sus jugadores tras las victorias del Levante, que han reducido a la mínima expresión las opciones del Deportivo.



Seedorf explicó que para ganar al Barcelona deben "hacer un partido perfecto" y advirtió de que para el Deportivo es "una gran oportunidad".



"El Barcelona se ha jugado todo. Sí creo que van a querer seguir con estos resultados positivos (40 partidos sin perder en Liga), pero hay siempre una primera (derrota) y faltan todavía cuatro jornadas. Nosotros vamos a buscar nuestros objetivos, jugar el partido lo mejor que se pueda", dijo.



Agregó que para imponerse al Barcelona "no va a ser suficiente solo la intensidad", sino que también debe "jugar bien, con coraje".



Él se hizo cargo del Deportivo cuando estaba a tres puntos de la permanencia y ahora está a doce, algo que atribuyó a que el equipo no rentabilizó sus buenos partidos.



"Donde otros ganaron con muy poco esfuerzo, nosotros no aprovechamos las ocasiones", advirtió el preparador deportivista.