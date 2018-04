El Dépor, obligado al pleno de triunfos para tener opciones de permanencia

Fútbol Español

El conjunto coruñés ha visto reducidas aun más sus ya escasísimas opciones de permanencia y el domingo todo lo que no sea ganar al Barcelona le mandará a Segunda División e incluso sumando los tres puntos podría no servirle para sobrevivir.



Solo puede superar en la clasificación al Athletic Club, el Leganés y el Espanyol si estos no vuelven a puntuar en lo que queda de temporada.



El Levante es ya inalcanzable para el Deportivo salvo que encajara goleadas en los últimos partidos para arrebatarle el golaveraje general. EFE