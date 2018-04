El Barça coloca a Dembélé en una operación para traer un fichaje galáctico

Fútbol Español

Jueves 26| 10:38 pm





En el Barça de Josep Maria Bartomeu ya están empezando a asumir que el fichaje de Ousmane Dembélé ha sido un tremendo error. El ex delantero del Borussia Dortmund no está justificando, ni mucho menos los 140 millones de euros que tendría que llegar a pagar el club por su incorporación y ya están buscando maneras de sacarle partido. Una de ellas es colocarlo en una operación para traer un nuevo refuerzo, aunque el otro protagonista de ese cambio de cromos no sería su compatriota Antoine Griezmann.

A la entidad barcelonista le consta que Pierre-Emerick Aubameyang, quien cerró su fichaje por el Arsenal en el pasado mercado de invierno, arde en deseos de reunirse con Dembélé en las filas del conjunto gunner. La idea, en este caso, es ofrecer a Dembélé para llevarse un jugador por quien el club que preside Josep Maria Bartomeu ya pujó sin éxito el verano pasado y que sería un gran refuerzo para la banda derecha de la defensa: Héctor Bellerín.

Para leer la nota completa, ingresa aquí donbalon.com