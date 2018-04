Zidane probará a Achraf ante el Leganés a la espera de Nacho

Fútbol Español

Jueves 26| 4:30 pm





La primera lesión de la carrera de Nacho no pudo llegar en peor momento. El defensa se lesionó en la visita a la UD Las Palmas el pasado 31 de marzo -sufrió una rotura en el semitendinoso del muslo derecho- y se le diagnosticó un mes de baja que aún no se ha cumplido.



Se encuentra en la recta final de su recuperación, a un paso de reincorporarse a la dinámica de grupo, pero si llega a tiempo para jugar ante el Bayern el próximo martes lo hará sin ritmo de competición.



Zidane casi no ha contado con Achraf desde la eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey contra el Leganés, pero todo apunta a que el lateral marroquí volverá a ser titular el sábado ante el mismo rival en la Liga.



Desde el encuentro de Copa, solo fue titular un partido, ante el Espanyol, y participó en otro, justo en el que se lesionó Nacho entrando desde el banquillo.



Zidane no piensa arriesgar con su equipo titular y se esperan rotaciones masivas. Junto a Achraf, jugadores como Jesús Vallejo, Theo, Marcos Llorente y Mateo Kovacic tendrán sitio en un equipo titular en el que también se espera a Gareth Bale y Karim Benzema en ataque tras sus suplencias en Múnich.



Cristiano Ronaldo tendrá descanso para llegar en plenitud a la vuelta de semifinales, y, posiblemente, también Raphael Varane, Casemiro, Luka Modric o Toni Kroos.



Tampoco tiene pensado Zidane arriesgar con Lucas Vázquez, que sería la última solución de urgencia para el lateral derecho, como ya hizo desde que se lesionó Carvajal en Múnich. EFE