Ramos pide Balón de Oro para Iniesta: "Si se llamara Andresinho tendría dos"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y de la selección española, elogió a Andrés Iniesta, que, previsiblemente anunciará este viernes su marcha del Barcelona rumbo a China, criticó que no tenga el Balón de Oro y dijo que "si se llamara Andresinho, tendría dos".



Después de las disculpas de 'France Football' a Iniesta por no haberle dado el Balón de Oro el año que España ganó el Mundial de Sudáfrica, Sergio Ramos fue más allá y no solo lo pidió para el centrocampista del Barcelona, sino que recordó que a jugadores como Iker Casillas o Raúl González tampoco se lo dieron.



"Quizá si en vez de Andrés se llamara Andresinho tendría dos Balones de Oro, pero al jugador español le cuesta más ser reconocido", afirmó.



"Ya nuestra propia prensa valora más lo de fuera que lo que tenemos dentro y hasta cuando con la selección lo ganábamos todo se elogiaba más a otras selecciones. Somos todos culpables de que Andrés ahora, como Raúl o Iker en su época, se queden sin un Balón de Oro como lo tienen Figo o Cannavaro, entre otros. Hay que valorar más lo que tenemos en casa", añadió.