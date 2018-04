Isco tiene una oferta sorpresa: revolución en el Real Madrid

Fútbol Español

Isco tiene ahora mismo sobre la mesa una oferta del todo bestial para dejar el Real Madrid el verano que viene. Y Florentino Pérez ya le ha dado el visto bueno. El malagueño tiene un cartel inmejorable en la Premier League y uno de los conjuntos que se ha convertido en un nuevo rico de la categoría, el West Ham, ha decidido ofrecer 90 millones de euros a cambio del fichaje de un futbolista que tiene cada vez más claro que su futuro está lejos del Bernabéu.

El malagueño, no obstante, no quiere saber nada de la propuesta del West Ham. Tal y como ya hizo en su momento el francés Karim Benzema con una propuesta de esta misma entidad británica, a Isco no le convenve la posibilidad de marcharse a este equipo. Sobre todo, porque sabe muy bien que Pep Guardiola le espera con los brazos abiertos en el Manchester City, un club que ya quiso ficharlo cuando el chileno Manuel Pellegrini era el máximo responsable de su banquillo.

