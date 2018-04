El Atlético empata contra el Betis pensando en la Europa League

Fútbol Español

Domingo 22| 7:58 pm





Las tablas acercan al cuadro de Quique Setién a la Liga Europa y al Barcelona al título, puesto que dispone de una ventaja de once puntos sobre el Atlético cuando aún le quedan por jugar cinco encuentros, mientras que a la escuadra de Diego Pablo Simeone le restan cuatro.



En Riazor el Barcelona puede proclamarse campeón el próximo domingo y rubricar un nuevo doblete. El Real Madrid, que ya hace tiempo dio adiós y cedió su corona, garantizó la Liga de Campeones.



Veinticuatro horas después de que los hombres de Ernesto Valverde se proclamaran campeones de la Copa del Rey con la exhibición de Andrés Iniesta ante el Sevilla (5-0), el Wanda Metropolitano volvió a albergar un partido de altos vuelos y muchas ambiciones, en este caso entre el dueño del terreno y el otro equipo sevillano.



Este mostró su personalidad y su gusto por el fútbol combinativo. Llegaba después de enlazar seis triunfos seguidos y no renunció a su filosofía pese a tener enfrente a todo un Atlético. Mandó durante muchas fases y dio la cara.



Tuvo ocasiones importantes para dar un paso aún más definitivo hacia la Liga Europa, como también el Atlético para tratar de sellar el segundo puesto, pero Aissa Mandi, las maderas y falta de acierto el marcador permaneció invariable.



Jan Oblak acabó de nuevo imbatido y el Atlético comienza a pesar ya en la visita al Arsenal del jueves en la ida de las semifinales continentales, aunque no pudo lograr el objetivo de reencontrarse con la victoria tras la derrota de Anoeta y esta igualada.

AP