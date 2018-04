El Málaga frenó a la Real Sociedad

Fútbol Español

EFE



El Málaga, descendido a Segunda desde la pasada jornada, ganó 2-0 a una floja Real Sociedad, a la que frenó en sus aspiraciones europeas, en medio de un ambiente enrarecido y de la bronca constante del poco público que asistió a La Rosaleda contra los estamentos del club.



El Málaga, tras tres derrotas seguidas, cimentó su triunfo, el quinto en total en una nefasta temporada, con dos goles en la primera mitad, de Adrián González, a los diez minutos, y del marroquí Youssef En-Nesyri, a once del descanso.



El equipo andaluz, ya sin presión, se deshizo de una desdibujada Real Sociedad, que sorprendió por su falta de intensidad.



Tras el descalabro por el descenso, el conjunto malagueño se encontró en La Rosaleda con muy poco público para enfrentarse a un equipo donostiarra que soñaba con acercarse a la zona europea y con dos exmalaguistas en su filas, el central Diego Llorente y el delantero malagueño Juanmi.



A los 5 minutos, entraron en el estadio los seguidores de la grada de animación coreando la consigna "Al-Thani, vete ya", en referencia al presidente del club, tras lo que continuaron increpando con gritos a los jugadores, el entrenador José González, la directiva y el director deportivo, Mario Husillos.



No había pasado nada en diez minutos hasta que un córner a favor del Málaga, mal defendido por el equipo donostiarra, significó que el balón, tras una espuela del central Luis Hernández, le llegara al centrocampista Adrián, quien batió desde el área pequeña al meta argentino Rulli.



La Real Sociedad, relajada desde el principio, se vio sorprendida y, tras el gol, cambió su actitud y el ritmo pausado por algo más de intensidad, pero sin acciones de gol.



Tardó 24 minutos en crear peligro con una falta señalada por el árbitro al interpretar que hubo cesión del centrocampista uruguayo 'Chory' Castro al portero Roberto, aunque Canales desperdició la ocasión al lanzar la pelota por encima del larguero.



El Málaga no se acercaba al área contraria, apagado como sus seguidores, y con el marcador a favor se dedicó a defender ante el dominio de la Real Sociedad.



Otra falta lanzaba por Canales por la derecha, con remate de cabeza del delantero Agirretxe, la abortó Roberto. Cuando la Real merodeaba más el área malaguista, un centro por la izquierda de 'Chory' Castro lo remató el marroquí En-Nesyri, adelantándose a la defensa, para firmar el 2-0.



En la segunda parte, el Málaga, más tranquilo, salió entonado y pudo ampliar su renta por medio del centrocampista belga Maxime Lestienne con un disparo que frenó Rulli.



Los minutos transcurrían con una Real Sociedad dominadora, pero sin ritmo.



Zurutuza pudo acortar diferencias, al igual que Canales, pero no definieron bien, mientras que los cambios en ambos equipos tampoco aportaron excesivamente, sobre todo los de la Real Sociedad, pues Willian José, Oyarzabal e Illarramendi se contagiaron de sus compañeros.



Ninguna ocasión de la Real y una de En-Nesyri, cuyo remate de cabeza salió desviado, es lo que dio de sí el encuentro en el último cuarto de hora. Al final, victoria local por 2-0 y desaprobación generalizada por parte del malaguismo, cuando quedan cuatro jornadas para que su equipo intente abandonar el puesto de colista.