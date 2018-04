Marcelo: "Sin pensáramos solo en la Champions no jugaríamos la liga"

Fútbol Español

Miércoles 18| 10:22 pm





"Si pensáramos solo en la Champions no jugaríamos la liga. Venimos aquí a intentar hacer un buen partido, a darlo todo para jugar todos los partidos que quedan hasta el final de la temporada. Tenemos que jugar y entrenar como profesionales. Aquí estamos dando la cara siempre", declaró en zona mixta.



En cuanto al hecho de que el conjunto blanco se haya dejado muchos puntos en casa, afirmó: "No sé exactamente decir qué pasa. Intentamos hacer todo lo posible para ganar los puntos aquí y la verdad es que esta temporada fue bastante difícil en casa. Es el fútbol, es así. Intentamos hacer todo lo posible por ganar los puntos y no ha sido posible".



El futbolista afirmó que si a principio de campaña le hubieran preguntado sobre si prefería ganar la liga y la Copa del Rey o la Champions hubiera dicho que todo: "Yo prefiero jugar todos los campeonatos, intentar ganar los tres. No hay que elegir, dejar uno y ganar otro. Eso es imposible, en el Real Madrid tienes que luchar por todo".



Además habló sobre los pitos a Benzema y Bale: "No soy yo quien tiene que decir si la gente tiene que apoyar o pitar. Yo apoyo a mis compañeros. He sido pitado aquí, varios jugadores han sido pitados aquí. Lo que hay que hacer es trabajar y jugar bien para que no sean pitados".



Por otro lado se refirió al choque ante el Athletic: "Quizás hemos merecido más pero ellos han metido muy rápido en un fallo nuestro. Luego hemos subido la línea de la defensa, hemos jugado en el campo rival y al final hemos intentado hacer el segundo. No sé si es justo pero lo hemos intentado".



"Sabemos cada uno lo que tenemos que hacer. Dos o tres partidos no nos van a dejar mal anímicamente. Sabemos que tenemos que trabajar y un empate no te puede quitar confianza. El fútbol es así, un día pierdes y otro ganas", señaló. EFE