El fichaje que pide Zidane para seguir en el Real Madrid

Fútbol Español

Martes 17| 6:31 pm





Florentino Pérez ha sido tremendamente contundente con su entrenador: no quiere saber nada del fichaje que le ha puesto sobre la mesa para continuar la temporada que viene al frente del Real Madrid. No es que el máximo dirigente del Real Madrid no quiera realmente que Zinedine Zidane continúe al frente del equipo, sobre todo si logra ganar la que sería su tercera Champions consecutiva. Lo que ocurre, en este caso, es que el jugador que le ha pedido no sería, desde su punto de vista, una buena operación.

Zinedine Zidane está muy atento a todo lo que ocurre en el mundo del fútbol. Sabe muy bien que Paul Pogba está abiertamente enfrentado en el Manchester United con un José Mourinho que no se caracteriza precisamente por ser de los que olvidan fácilmente lo que, a sus ojos, resulta toda un tración. Cree que puede llevárselo a buen precio y, por eso, ha puesto su nombre como una condición previa para seguir al frente del equipo madridista la temporada que viene.

Para más información click aquí: Don Balón