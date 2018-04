El Villarreal recupera la sonrisa ante un inofensivo Leganés

Fútbol Español

Martes 17| 6:02 pm





Pese a lo estrechez del marcador final, el Villarreal fue muy superior al Leganés, que apenas le inquietó ofensivamente, y que solo consiguió recortar diferencias en el tramo final del choque.



La intensidad que le metió al partido el conjunto castellonense encontró una buena respuesta en el Leganés, con un once con muchas variaciones, pero que se mostró muy firme y coordinado en tareas defensivas.



El partido arrancó con un alto ritmo de juego, con el Villarreal buscando imprimir rapidez en sus combinaciones, tratando de cristalizar su mayor posesión en acciones de peligro para la integridad de la portería de Cuéllar.



Sin embargo, se topó con un Leganés muy serio en defensa, que taponó una y otra vez los metros finales a su rival. Los madrileños se mostraron menos acertados a la hora de generar su juego ofensivo, ya que apenas inquietó la meta de Asenjo.



Con el paso de los minutos, el juego se volcó cada vez más hacia el campo del equipo pepinero, aunque la verticalidad de Raba y Samu Castillejo no se tradujo en claras ocasiones de gol.



El Leganés tuvo su oportunidad en los instantes finales del primer tiempo, en una acción a balón parado, que peinó Beauvue y su remate salió fuera, por poco, junto al poste.



Los de Calleja, que habían tejido una y otra vez acciones de elaboración para buscar el gol, encontró curiosamente el premio en una jugada de estrategia, tras un saque de esquina que cabeceó en el primer palo Mario Gaspar y remachó, entrando desde atrás, el central Víctor Ruiz para subir el 1-0 al marcador, poco antes del descanso.



En la reanudación, el partido arrancó trepidante, con un Leganés más atrevido, lo que dejó más espacios al Villarreal, que acumuló en los minutos iniciales todas las ocasiones que no había generado en el primer tiempo.



En una de ellas, Bacca aprovechó una recuperación rápida del Villarreal para lanzar un misil desde la corona del área para anotar el 2-0 y dar una mayor tranquilidad a los castellonenses.



Asier Garitano, que instantes antes del segundo gol local había realizado un cambio ofensivo dando entrada a Guerrero, vio como su equipo no era capaz de reaccionar frente a un adversario cada vez más cómodo en el campo, que llegaba con mucho peligro.



Ni siquiera el debut liguero del joven Sergio Arribas dio una aire fresco al juego del Lega, que parecía dar por zanjado el partido y tener la mente más puesta en el próximo compromiso ante el Deportivo, frente al cual podría dar por certificada de forma matemática la permanencia.



Pese a ello, en una acción aislada, el delantero serbio Brasanac, consiguió recortar diferencias, en la recta final del partido, en el primer disparo entre los tres palos del partido del Leganés.

EFE