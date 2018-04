Koke: "Es una pena que Torres no acabe su carrera aquí"

Fútbol Español

Martes 10| 11:21 am





EFE



El centrocampista del Atlético de Madrid Jorge 'Koke' Resurrección reconoció que para él es "una pena" que su compañero Fernando Torres, que anunció que esta será su última temporada en el equipo, no vaya a terminar su carrera deportiva en el club, porque es "un emblema" del Atlético.



"Fernando es, si no el emblema del Atlético, uno de ellos. Es una pena que no pueda acabar su carrera en el Atlético. Él siempre ha dado todo por el club y no hay que reprocharle nada", señaló el centrocampista rojiblanco en un acto publicitario en Madrid.



Koke comentó que entiende que su compañero "quiere seguir jugando" y hay que respetar su decisión. "Su decisión es jugar en otro club la temporada que viene, aunque no sabemos cual, hay que respetarla y apoyarle en todo lo que quiera", añadió.



El centrocampista rojiblanco reconoció que la decisión anunciada ayer por Torres fue "una sorpresa para todos".



"Es cierto que no está jugando todo lo que él quisiera y yo creo que si él ha tomado esa decisión es porque la tenía tomada hace tiempo y para él ha sido el mejor momento para decirlo. Va a seguir trabajando, le quedan muchos partidos hasta final de temporada y cuando no esté será un aficionado más que querrá lo mejor para el Atlético de Madrid", añadió.



Preguntado por si la relación de Fernando Torres con el entrenador del Atlético, el argentino Diego Pablo Simeone, pudo haber sido el detonante de la decisión, Koke negó que entre ellos hubiera una mala relación.



"Fernando siempre ha sido un diez como profesional, no ha cuestionado a nadie, no hay que reprochar nada ni a Fernando ni al míster, no ha tenido mala relación, sino una relación profesional", sentenció.