Zidane: "El Atlético está donde merece estar"

Fútbol Español

Sábado 7| 9:59 am





EFE



Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que el derbi madrileño es igual de importante para su equipo como para el Atlético de Madrid, del que dijo que "está donde merece", segundo clasificado en LaLiga Santander.



"Hay que salir como siempre, a por el partido. No podemos especular y pensar que podemos jugar de otra manera. Vamos a tener un equipo muy bueno enfrente defensiva y ofensivamente, va a ser un buen partido. Nuestra intensidad es muy importante", dijo en rueda de prensa.



"El Atlético está donde merece, segundos. Lo que podemos hacer es recortar distancia y nada más. Lo vamos a intentar", añadió Zidane, que hizo una reflexión en voz alta sobre los motivos que han provocado que su equipo no esté peleando por el título.



Para el técnico francés la principal razón es la falta de pegada que mostraron: "Hay momentos de la temporada en los que no salen bien las cosas, lo tuvimos y nos duró mucho, sobre todo en no meter goles pero hemos trabajado de la misma manera".



"A veces no salen las cosas, hay que seguir trabajando sabiendo que hay momentos buenos y malos. Tuvimos un inicio de temporada muy difícil pero ya no podemos cambiarlo y ahora podemos hacer lo que estamos haciendo, jugando bien en la Liga. Queremos acabar bien nuestra temporada", añadió.



Una de las claves de la reacción han sido los goles del portugués Cristiano Ronaldo. Zidane no desveló la conversaciones que tienen para que descanse en algunos partidos como está haciendo. "Se hace naturalmente, nosotros hablamos siempre con Cristiano y con el resto de jugadores. Cuando hay muchos partidos alguno tiene que descansar y lo hablamos", señaló.



Un factor que puede ser clave en el derbi madrileño será el cansancio de los dos equipos, tras jugar el Real Madrid el martes y el Atlético el jueves en competición europea.



"Se gestiona como siempre, tenemos pocos días para descansar pero el Atlético igual, ha tenido menos que nosotros", reconoció Zidane. "Estamos concentrados en el partido y preparados emocional y físicamente. Estamos en un momento bueno y queremos seguir con esta sensación", apuntó.



Del rival destacó la trascendencia de un jugador como Antoine Griezmann: "No sé si es el mejor jugador francés ahora mismo pero es un gran jugador, determinante para el Atlético por su rendimiento, por como trabaja y lo que hace. No nos sorprende".



Y terminó mostrando que el partido será cuestión de orgullo: "Nuestra obligación es dar el máximo en todos los partidos y recortar todos los puntos posibles, es nuestro deber. Es un partido importante en el que hay que demostrar que tenemos ganas de ganar, ser competitivos y sumar puntos. No se como va a acabar la temporada, todos piensan que la Liga se ha acabado pero hay que seguir a tope".