Bordalás: "Al Betis se le ha aparecido la Virgen"

El Betis se llevó el triunfo frente al Getafe con un gol de Sergio León a los 88 minutos que le sitúa como sexto clasificado en zona europea.



"Nos vamos decepcionados porque hemos hecho méritos para ganar el partido. Hemos sido superiores y a ellos se les ha aparecido la Virgen porque han tenido un tiro de media distancia y no han generado casi nada", dijo Bordalás, en rueda de prensa.



"Hoy creo que hemos dominado y cuando el partido estaba para ganarlo fallamos un penalti y en los últimos instantes, casi en la única situación que tuvieron, cometimos un error y ellos tienen pegada, una plantilla tremenda y nos golpearon", destacó.



El técnico alicantino no quiso entrar a valorar profundamente la actuación del colegiado, Undiano Mallenco, aunque mostró su malestar con sus decisiones.



"No suelo hablar de los árbitros, aunque hoy nos han sancionado con amarillas y ha habido acciones muy claras de contras. A Ángel lo han parado en dos ocasiones. No creo que se sancione de la misma manera. Enseguida nos sacan una amarilla y al rival no ocurre lo mismo. No nos quejamos, pero es la realidad que ve todo el mundo", declaró Bordalás, que también lamentó el gol anulado a Cabrera casi al final del choque.



"Ha sido un gol claro y lo han anulado. Más no se puede hacer", apuntó.



Aún así, Bordalás se mostró auto-crítico con la pegada que tiene su equipo, que ya ha fallado cuatro penaltis en lo que va de temporada.



"Es verdad que llevamos cuatro penaltis fallados y en Primera tanto no se puede fallar. Somos de los que más situaciones genera pero no estamos acertados. El Betis sabía que tendría alguna porque es un gran equipo y hoy nos golpearon. De manera injusta", finalizó. EFE