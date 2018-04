Setien: "Miramos el futuro con optimismo y con ilusión"

Fútbol Español

El Betis se llevó el triunfo frente al Getafe con un gol de Sergio León a los 88 minutos.



"Me hubiera gustado poder jugar mejor, pero no ha podido ser. Este campo sabia que iba a ser complicado y difícil porque el Getafe aprieta arriba, mete mucha gente en ataque, te obliga a meterte en tu campo y se defienden bien", dijo Setien, en rueda de prensa.



El técnico cántabro hizo autocrítica sobre la imagen que mostró su equipo en el Coliseum y reconoció que no hicieron el mejor partido de la temporada.



"No ha sido un gran partido, pero lo que quedan son los tres puntos. No hemos merecido la victoria, pero hemos hecho las cosas relativamente bien para como se ha presentado el partido en el momento que estábamos. Ahora miramos el futuro con optimismo y con ilusión", declaró Setien, que evitó euforias por haber alcanzado la sexta plaza.



"Respetamos todas las expectativas de cada uno y es cierto que estamos en una situación muy buena. Está bien celebrar estos puntos, pero esperaría al final para celebrar lo que nos merezcamos. Depende de nosotros y veremos si jugando mejor que hoy damos una alegría definitiva a nuestra afición al final", confesó.



El técnico del Betis evitó hablar sobre la polémica de la última jugada del partido, en la que el árbitro anuló un gol al Getafe que hubiera significado el empate.



"Esto forma parte del fútbol. A veces te toca a favor y otras en contra. Hemos vivido goles que no son, otros que dan y no entran. Es difícil controlarlo y ahora tenemos mecanismos para salir de dudas. De momento hay que aceptarlo y no tengo nada que decir. La humanidad va avanzando e iremos mejorando poco a poco", concluyó. EFE