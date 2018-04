Sergio León hace soñar al Betis con Europa

Fútbol Español

Pese a ser lunes y el horario las nueve de la noche, el Coliseum Alfonso Pérez lució un buen ambiente y su colorido se reflejó, sobre todo, en los continuos cánticos de la hinchada local y la visitante, puesto que al menos doscientos aficionados del Betis estuvieron en el fondo norte del estadio alentando sin parar a su equipo.



En la primera mitad el que más fútbol propuso fue el Getafe, que desde el minuto uno buscó incesantemente la portería del conjunto verdiblanco.



Ángel Rodríguez, con un disparo cruzado que se marchó fuera, fue el primero en avisar del peligro del Getafe a los ocho minutos a una defensa bética formada por tres centrales que cometió algunos errores que le pudieron costar caro.



El conjunto madrileño tuvo la importante baja en el centro del campo del uruguayo Mauro Arambarri pero no le echó en falta porque el francés Mathieu Flamini, que no jugaba desde hace casi dos meses, tiró de oficio para cuajar un partido correcto pero sin brillo.



El Betis intentó mostrar sus credenciales a partir del juego elaborado por Fabián, Javi García y el mexicano Guardado, pero en cuanto el partido comenzó a trabarse por las faltas del Getafe pareció dar síntomas de perder el ritmo y estar a merced del rival.



A los 30 minutos el Getafe pudo adelantarse en el marcador con una ocasión muy buena del central uruguayo Leandro Cabrera, que cabeceó fuera una falta centrada por Faycal Fajr.



El conjunto sevillano solo tardó un minuto en contrarrestar esa ocasión con una jugada rápida que terminó en un centro de Guardado y un remate forzado de Loren ante el acoso de Damián.



Antes del descanso, el Getafe lo siguió intentando y de nuevo Ángel levantó al público de sus asientos con un remate acrobático en el segundo palo que volvió a servir de aviso para el Betis, que también pudo marcar con un disparo lejano de Boudebouz que paró en dos tiempos Guaita.



En la segunda mitad el Getafe siguió llevando la iniciativa ofensiva y dominando la posesión, pero el Betis mostró su peligro cada vez que Guardado cogía el balón. El mexicano probó a Guaita con un disparo lejano a los 48 minutos y diez después, a los 58, se inventó un pase a la espalda de la defensa que Loren recogió con un remate cruzado que despejó el portero valenciano.



A los 64 minutos el partido pudo cambiar por completo con el penalti cometido al tocar el balón con una mano por Amat. No fue así porque Adán acertó a parar primero el disparo desde los once metros de Portillo y después el remate al rechace desde el área pequeña.



El conjunto madrileño lo siguió intentando y, a balón parado, el portugués Vitorino Antunes disparó una falta ajustada que se estrelló en el poste derecho de la portería de Adán.



Esos fueron los peores momentos del Betis en el partido, lo que hizo reaccionar a Quique Setien dando entrada a Sergio León en busca de aire fresco y a Joaquín para aportar experiencia y calma al trazar jugadas de ataque.



Esos cambios le dieron resultado al Betis y a los 88 minutos, con el partido roto, enlazó una buena jugada ofensiva que terminó en un centro desde la derecha de Barragán que remató cruzado a gol Sergio León.



Sin casi margen para reaccionar el Getafe intentó encerrar en su área al Betis y pudo empatar con un remate de Cabrera que sacó Adán bajo palos ante las protestas de los jugadores azulones al considerarlo gol fantasma.

EFE