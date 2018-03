Zidane: "Hicimos un partido serio y no era fácil"

El técnico francés ha subrayado que su equipo entró "muy bien al partido" y que tras marcar el primer tanto, por mediación de Gareth Bale, el encuentro "no fue fácil para Las Palmas".



"Controlamos el partido, y después la segunda parte ha sido un poco rara, de ida y vuelta, un partido un poco loco, tuvimos muchas ocasiones para marcar y no lo conseguimos, pero el 0-3 es un buen resultado y estoy contento con los tres puntos", resumió el técnico galo.



Zidane se ha mostrado especialmente satisfecho con aquellos jugadores que hoy tuvieron su oportunidad de jugar, como el central zaragozano Jesús Vallejo o el lateral Achraf, cuando tuvo que entrar al campo para suplir al lesionado Nacho Fernández.



"Los centrales han estado fenomenal durante todo el partido y la aportación de Achraf también ha sido muy buena", destacó.



Del percance físico de Nacho Fernández, Zizou ha comentado están pendientes de realizarle una resonancia para determinar el alcance de la dolencia.



"Hay que esperar a mañana a hacer una resonancia, pero él no está contento, no se encuentra cómodo, es detrás de la rodilla, en el isquio, ojalá que sea poco, ha salido del campo por precaución", comentó al término del partido.



Zidane cree que el equipo llega bien al choque europeo del martes ante la Juventus, pero esta victoria "no significa nada" porque en Turín les espera un encuentro "totalmente diferente", pero irán a Italia pensando en "hacer un gran partido", aunque tendrán de tiempo solo dos días para prepararlo.



Preguntado por el buen encuentro de Gareth Bale, bigoleador este sábado en el Estadio de Gran Canaria, y si ello le puede suponer la titularidad en el Juventus Stadium, Zidane se ha limitado a contestar que "el martes se verá", pero que esta "contento" con la actuación del internacional galés. EFE