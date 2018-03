Williams Velásquez aprovecha sus oportunidades en Valladolid

Fútbol Español

Carlos A. Chacón A. || @Carloschacon05 || L.E.M.H.

El defensor central venezolano del Real Valladolid ‘B’, Williams Velásquez, aprovecha al máximo sus oportunidades con el conjunto español en la Segunda B de España.

Con más de 1000 minutos en su haber con el ‘Pucela’, es uno de los zagueros más experimentados -a pesar de su juventud- en el filial. Actualmente ha disputado 17 partidos y ha demostrado mucha solvencia defensiva en su juego.

“Físicamente me he sentido muy ya que he estado trabajado de la mejor manera acá en el equipo, siempre nos exigen en cada entrenamiento”, expresó el Vinotinto para Meridiano.

Su equipo tiene una importante de partidos sin perder (10 encuentros), el venezolano ha sido participe en la mayoría de esos encuentros, como titular o suplente ha respondido de buena manera.

“En estas últimas fechas que he jugado he estado bien ya que hemos sacado muchos puntos de local y visitante y aprovechando las oportunidades que tengo”, aclaró Velásquez.

Altas expectativas

A sus 20 años tiene claras sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, actualmente tiene la expectativa de llegar a jugar en la Liga 1,2,3 de España.

“Me gustaría llegar a estar en segunda división acá en España, poder adaptarme rápido al ritmo para jugar la mayor cantidad de partidos posibles”, manifestó.

Velásquez tiene una motivación en cada encuentro, después de cada partido que juega comparte con los venezolanos que asisten a las tribunas del recinto deportivo y muestran su apoyo hacía el mundialista.