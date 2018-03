Messi participó en el entrenamiento del Barça

EFE

El argentino Leo Messi ha participado en una parte del primer entrenamiento del Barcelona para preparar el encuentro del próximo sábado en el Sánchez Pizjuan ante el Sevilla.



Messi, aquejado de problemas en los isquiotibiales que le han impedido participar en los dos partidos amistosos con Argentina (Italia y España), se ha ejercitado hoy a un nivel inferior al del resto de jugadores.



Otros dos jugadores con problemas físicos: Gerard Piqué y Marc André ter Stegen han participado con normalidad. Por contra Lucas Digne estará tres semanas de baja por una lesión muscular después de lesionarse en el partido que Francia jugó frente a Colombia.



El Barça también está a la espera de la evolución de Sergio Busquets, lesionado ante el Chelsea. Se espera que el centrocampista pueda estar disponible para la ida de cuartos de final de la Champions frente al Roma, aunque seguramente será baja en Sevilla.



Piqué continua con sus problemas en la rodilla desde hace unos meses, aunque ello no le impide jugar. Ter Stegen jugó el partido amistoso ante España, pero fue baja en el siguiente a causa de molestias en la rodilla.



El club confía que Messi, Piqué y Ter Stegen están en condiciones para el próximo sábado.



El equipo azulgrana volverá a entrenarse mañana, viernes, por la tarde. Antes de la sesión, Ernesto Valverde ofrecerá una rueda de prensa. EFE

⚽ Training for the available players from the first team on the Tito Vilanova pitch. The rest of the internationals have returned, Messi is working with the group and Aleñá of @FCBarcelonaB also joined in. 🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/fUqOjabv8c