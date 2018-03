Koke: "Cuando Isco juega con España es el mejor"

Fútbol Español

Miércoles 28| 2:50 pm





Wilder Delgado Suárez || @WilDelgado23

Luego de que se luciera ayer en el Wanda Metropolitano en la goleada de España a Argentina, Isco declaró que se siente más cómodo y con más confianza en la selección, que en el Real Madrid.

Ahora, es el volante del Atlético de Madrid, Jorge ‘Koke’ Resurrección, quien conversó con la prensa sobre la actualidad de Isco.

“Yo lo veo bien, el tiempo que estamos juntos y cuando juega con nosotros es el mejor” dijo Koke, señalando además que el nivel del malagueño “es espectacular”.

El mediocampista colchonero agregó “en el Real Madrid no lo veo día a día y no sé qué piensa Zidane, pero a mí Isco me encanta”.

“Si no tiene continuidad allí en el Real Madrid, a lo mejor en el Atlético sí la tendría” finalizó el español.