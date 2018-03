Cartabia: "En Argentina no podrías salir a la calle"

Fútbol Español

Miércoles 28| 2:11 pm





El centrocampista del Deportivo Fede Cartabia se mostró agradecido a la afición del conjunto gallego porque en la situación en la que se encuentra, penúltimo clasificado a siete puntos de la permanencia, en su país, Argentina, no podría "ni salir a la calle".

"La verdad es que en el fútbol argentino están todos locos. Por supuesto no me gustaría nada estar en esta situación porque es muy diferente con la barra brava de Argentina. Al aficionado del Dépor le tenemos que estar muy agradecidos, al contrario que en Argentina, donde no puedes salir ni a la calle", comentó en rueda de prensa.

Cartabia, que atendió a los periodistas después de haber respondido a los niños que participan en el Campus Mauro Silva, se resistió a dar por descendido al Deportivo.

"Es una situación difícil, nos metimos nosotros en ella, pero tenemos mucha fe. Hay esperanza, los números todavía no dan y hasta que no den vamos a pelear hasta el final. Todos lo deseamos, porque a principio de temporada con este equipo nadie pensaba estar donde estamos", dijo.

Indicó que los jugadores lo están pasando "muy mal" y aseguró que el equipo visitará el domingo al Wanda Metropolitano "con ganas de ganar" al Atlético de Madrid y poner fin a una serie de catorce partidos sin ganar, la peor del Deportivo en toda su historia en Primera División.

"Son rachas, las cosas salen o no salen, y en los últimos partidos no merecimos perder. Alguno lo merecimos ganar, como el del Espanyol. El Betis nos tira una vez y nos hace un gol. Con el Alavés no merecimos perder. Son puntos que al final te condenan", señaló.

El argentino declaró que el del domingo no es "el último tren" para lograr la permanencia y destacó la "fe" que tiene la plantilla desde que llegó el holandés Clarence Seedorf al banquillo.

"Nos ha dicho que tengamos mucha fe y creamos en nosotros. Creo que hemos mejorado, pero los resultados no nos han acompañado por circunstancias, por un palo, un portero, un penalti, pero esto es el fútbol, la vida, los números no dan y tenemos que seguir creciendo", abundó.

Reveló que Seedorf les "transmite" que crean en sí mismos y no miren "a los demás", que tengan "humildad" y que vayan a "por todas" porque no tienen "nada que perder a estas alturas".

El centrocampista blanquiazul dejó claro que no se fía de las numerosas bajas con las que afronta el partido el Atlético de Madrid.

"Nos ayudan un poco, pero no hay que olvidar que es el Atlético y que los suplentes son iguales o mejores. Tenemos que ir al Wanda a hacer un partido perfecto y ojalá lo hagamos porque lo necesitamos como el agua", sostuvo./ EFE