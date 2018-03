Isco: "En el Madrid no tengo la confianza de Zidane"

Fútbol Español

Wilder Delgado Suárez || @WilDelgado23

Isco vive un momento distinto en su carrera cuando juega en el Real Madrid y cuando está con el uniforme de la selección de España, tal y como lo demostró el martes en la goleada a Argentina, 6-1, en el Wanda Metropolitano.

El mismo mediocampista ha reconocido tras el encuentro que su situación en el Madrid es complicada, “cuando no tienes continuidad con tu equipo, los partidos con la selección te da vida. Aquí tengo la confianza del míster (Lopetegui), en el Madrid quizá no me la he ganado”.

“Tengo muchas ganas de demostrar que soy buen jugador. En el Madrid no tengo la confianza que un futbolista necesita, quizá el problema soy yo y tengo que seguir trabajando para ganarme la confianza de Zidane” expresó el malagueño.