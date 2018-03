Zidane: "Cuando Cristiano está bien, el equipo está muy bien"

Fútbol Español

"Cristiano es muy importante para nosotros, nos transmite una energía muy positiva para el grupo y cuando está así es mejor para todos. Él se conoce muy bien, sabe cuando tiene que parar un poco y cuando viene el final de temporada siempre está muy bien. Siempre va a tener gol", analizó Zidane en rueda de prensa.



"Cristiano ya lleva 22 goles y está a tres de Messi, ojalá acabe máximo goleador porque es importante para todos, ya que cuando él está bien, el equipo está bien", añadió.



Para ensalzar la figura del portugués, su entrenador no se refirió a lo que está consiguiendo en los partidos y señaló a su actitud de cada entrenamiento como la clave del éxito.



"Lo que tiene Cristiano es su ambición que es tremenda, porque la demuestra en cada jugada de cada entrenamiento. Si tiene un penalti, va a tirarlo con la máxima concentración que debe tener un jugador y lo hace en el entrenamiento que es lo que le hace diferente a los demás", valoró.



Aunque el mérito lo quiso extender Zidane a más jugadores, como Karim Benzema del que destacó su partido pese a no marcar. "Cristiano es un jugador importante de nuestro equipo pero los demás le ayudan mucho como se ha visto en la jugada con Karim. Hoy hicimos goles espectaculares y es cosa de todo el equipo".



Tras el pinchazo del Atlético de Madrid ante el Villarreal, el Real Madrid se sitúa a cuatro puntos del Atlético de Madrid. "Nos interesa seguir intentando llegar al segundo puesto, es el objetivo de la plantilla", reconoció el técnico francés.



En el análisis de la mejoría de su equipo aseguró que "es un poco de todo" pero sobre todo destacó que lo importante "ha sido recuperar la confianza".



"Cuando llevas cinco partidos en casa marcando muchos goles ves que es lo que nos faltó a principio de temporada. Estamos en buen momento, en una dinámica positiva para todos, cuando Cristiano está bien el equipo está muy bien. Me alegro por todos los jugadores porque creo que nunca hemos bajado los brazos, ni en la dificultad, y ahora vamos a intentar seguir en esta línea", añadió.



En la parte negativa acabó señalando Zidane los tres goles que encajaron ante el Girona. "Estamos en un momento bueno y hay que aprovechar, nos quedan muchos partidos y queremos seguir así. Ahora hay parón de selección y 19 de 24 jugadores se van".



"A la vuelta tenemos un partido de Liga fuera y la Juventus. Estamos en un buen momento de la temporada pero hay que currar en los detalles porque hoy estamos contentos con la victoria y los seis goles, pero no lo estamos con los tres goles encajados a balón parado", sentenció. EFE