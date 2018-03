El Betis golea y pone rumbo a Europa

Fútbol Español

El conjunto andaluz siempre fue el dominador del juego y de la situación ante un rival el catalán que no mostró en ningún momento la posibilidad de complicarle la vida.



Se midieron dos equipos con inercias positivas, en el caso del sevillano con ganas de dar un salto importante para colarse en los puestos europeos y en el del barcelonés para salir de esa zona de nadie y también aspirar a la zona alta de la tabla.



De entrada, hubo que comprobar cuál de los dos se adaptaba mejor al terreno, que, sin estar mal, se encontraba algo rápido y blando, por la lluvia.



El entrenador de los béticos, Quique Setién, volvió al sistema de tres centrales con dos laterales adelantados y con ellos su equipo presionó arriba y también buscó el juego directo.



Los de Quique Sánchez Flores quisieron adelantar sus líneas aunque fueron a remolque de la iniciativa rival, y así el conjunto verdiblanco empezó merodear con intención ante el meta Pau López, del que se ha publicado en las últimas semanas que ya ha llegado a un acuerdo con el Betis para la venidera temporada.



Propuso más la formación local y encontró el premio rebasada la media hora, en una jugada en la que precisamente colaboró Pau López con su endeblez de manos en un remate de cabeza del canterano Junior Firpo.



Con el 1-0 no varió nada la situación y el Betis mantuvo su interés por irse hacia la meta visitante ante un Espanyol al que le duró muy poco el balón en su poder y que nunca inquietó al portero Antonio Adán.



En la segunda parte Quique Sánchez Flores sacó de entrada a Sergi Darder por Pablo Piatti para darle algo darle mas consistencia a un centro del campo que había perdido en el primer periodo, pero la reacción no llegaba ante un Betis que mantuvo controlado el partido.



El centrocampista argelino Ryad Boudebouz, además, quiso que ese control local quedara reflejado en el marcador y de un preciso remate cruzado por bajo puso el 2-0 a los 56 minutos.



Fue a partir de ahí cuando el Espanyol despertó y apretó por primera vez en todo lo que iba de partido pero nunca con la fuerza suficiente para inquietar a un adversario que logró el tercero por mediación del otro canterano, Francis Guerrero, y también con la colaboración del meta espanyolista.



El partido estaba ya sentenciado y solo quedaba por ver si el Betis marcaba algún tanto más o el Espanyol maquillaba el abultado marcador, pero no pasó nada de eso.

