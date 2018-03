Zidane: "Bale no está triste"

Fútbol Español

Sábado 17| 11:16 am





Zinedine Zidane, entrenador del Real Madird, habló este sábado sobre el estado anímico de Gareth Bale y dijo que el jugador galés "no está triste" después de ver desde el banquillo duelos importantes como el que jugó su equipo ante el París Saint-Germain en el estadio Parque de los Príncipes.



Bale no atraviesa por su mejor momento en el club madridista. Sin estar lesionado y en forma, ha sido uno de los elegidos para sentarse en el banquillo cuando su equipo afrontaba alguno de sus últimos partidos más trascendentes del curso. Preguntado por el galés, el técnico blanco negó que esté mal anímicamente.



"No. Para nada (no está triste). Es un jugador que puede ser diferente, pueden opinar. No está triste. Está contento de estar en este club y lo ha demostrado. Es un jugador importante de esta plantilla", destacó.



Además, habló sobre el próximo compromiso del Real Madrid, que se enfrentará este domingo al Girona, y declaró que en la Liga no hay "equipos pequeños" porque todos son "muy buenos y juegan bien al fútbol".