David De Gea se acerca al Real Madrid

Si no fuera por un fax que no llegó a tiempo en el año 2015, David De Gea hoy estaría vistiendo la camisa del Real Madrid y eso Florentino parece no haberlo superado.

Para el próximo mercado de fichajes el presidente del Madrid contempla hacer varios fichajes galácticos que coloquen al equipo mucho más fuerte de lo que es hoy en día. De Gea, es una de sus prioridades.

El portero español siempre ha estado en la mira del equipo blanco y aunque el Manchester United ha afirmado que no tienen ninguna intención de venderlo, la derrota ante el Sevilla en la UEFA Champions League hace que el jugador se piense bien la decisión de seguir vistiendo de rojo o cambiarse al blanco.

Contra los españoles, la derrota ha hecho que varios pesos pesados sean cuestionados y que puedan salir por la parte de atrás de los “Red Devils”. También tiene que ver José Mourinho, quien siempre tiene una polémica y no se lleva muy bien con alguno de ellos.

Otro punto que acotar es que el guardameta termina el próximo año su contrato, lo que podría flexibilizar la operación, que está tasada en 100 millones de euros.

Por lo pronto, hay que esperar a Julio para saber si hay alguna negociación o no, pero por lo que se ve, el Real Madrid intentará comprar de una buena vez a De Gea.

