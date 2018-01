Zidane no cierra la puerta a los refuerzos: "Puede pasar de todo hasta el 31"

Fútbol Español

Es verdad que la derrota del Clásico duele seguro, pero en el Madrid nadie se rinde"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, aseguró este miércoles que su delantero Karim Benzema se lesionó después el encuentro ante el Barcelona y declaró que se fía de su jugador, que estará aproximadamente dos semanas de baja por una dolencia en el bíceps femoral de su pierna derecha.



La rueda de prensa previa al choque de la ida de los octavos de final de la Copa del Rey que disputará el Real Madrid ante el Numancia estuvo marcada por la lesión de Benzema. Zidane tuvo que responder hasta en cuatro ocasiones por el jugador francés, que después de las vacaciones de Navidad no ha podido entrenarse tras lesionarse de forma inesperada.



"Después del Clásico se ha resentido de algo. Se habla para decir que antes del Clásico tenía algo. Yo me fío de mi jugador y nada más. Luego se ha hecho daño. Como siempre, para mí es un disgusto ver a un jugador lesionarse. Lo de Karim fue después del partido. Muchos hablan que fue antes del partido, pero es mentira. Me fío siempre de lo que diga el jugador. Se fue de vacaciones, hizo lo que tenía que hacer, ha vuelto y todavía no está bien", dijo.





"Después del partido se resintió de algo. No sabíamos exactamente qué. Él se hizo una resonancia o una ecografía y sabemos lo que tenía. Después del partido se resintió de algo sin saber qué tenía exactamente, pero tenía algo", insistió.



El técnico francés, cuestionado por si Benzema se lesionó durante las vacaciones en vez de durante el partido ante el cuadro azulgrana, dejó claro que su futbolista se "resintió" de "algo" durante el choque contra el Barcelona.





En esos momentos, añadió, el Real Madrid no dio importancia a las molestias de Benzema porque pensaba que simplemente estaba "un poco cargado", aunque después de las vacaciones el club se dio cuenta de que su dolencia era "más importante" tras hacerse una resonancia.

SU INSTANCIA EN EL CONJUNTO MERENGUE

Preguntado por el tiempo que cree que estará en la entidad madridista, Zidane reconoció que desconoce qué pasará en junio.



"La pena es que aquí no se sabe. Voy a intentar acabar la temporada de la mejor manera. Tenemos muchas posibilidades de ganar otra vez. Es lo que me anima. No veo más allá de los seis meses que tengo por delante", dijo.





Asimismo, reconoció que aunque haya ganado muchos títulos desde que llegó al Real Madrid, siempre tiene más ganas de conseguir más trofeos porque "el apetito viene" cuanto más "comen" en el club.



"Cuantas más victorias, más queremos y no nos cansamos de ganar. Estando en el Real Madrid podemos tratar de remontar ante las dificultades. Voy a empezar mi tercer año y pase lo que pase a final de temporada habrán pasado dos y medio. En junio veremos lo que pasa y en los próximos seis meses tendré la energía necesaria", apuntó.

POSIBLES REFUERZOS EN INVIERNO



Además, también habló sobre el mercado de fichajes de invierno y reconoció que este martes se reunió con el presidente Florentino Pérez para hablar sobre ese tema. Del encuentro entre ambos, desveló que pidió al máximo mandatario madridista que no salga ninguno de los jugadores de la actual plantilla.



"Hablamos de todo, pudimos hablar también de los refuerzos. Hoy en día, no va a haber fichajes. Luego puede pasar de todo hasta el 31. Puede que venga alguien. Lo que no quiero es que salga algún jugador de la plantilla. Al inicio de temporada, un entrenador monta su plantilla. Yo estoy contento con ella pase lo que pase. Vamos a pelear juntos hasta el final. Hasta el 31 veremos".





Zidane insistió en que "peleará" con los jugadores que tiene en estos momentos para disputar los tres títulos que aún puede conseguir, aunque dejó claro que hasta el 31 de enero el club puede hacer algún fichaje.



"Eso es así y todo puede ocurrir. Estoy muy satisfecho con mi plantilla, eso es lo importante pase lo que pase. Es verdad que puede pasar de todo. He creado esta plantilla y asumo todo lo que hice. No voy a echar la culpa a lo que sea si no van bien las cosas como ha sido el caso en algunos partidos. Seguimos vivos en las tres competiciones, lo digo con fuerza y determinación. En junio veremos lo que pasa, pero ahora mismo estamos aquí presente".





Por último, dijo que no le gusta hablar de jugadores que no están en el Real Madrid y no quiso opinar sobre la posible llegada al club blanco del portero del Athletic Kepa Arrizabalaga:



"Con todo el respeto, no es jugador del Real Madrid. Pienso en mis jugadores y en mis porteros. Es lo único que puedo contestar".

LA LUCHA POR EL CAMPEONATO LOCAL Y LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

A catorce puntos del Barcelona en Liga con un partido menos, con un enfrentamiento en octavos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint Germain, y con la eliminatoria en la misma ronda frente al Numancia en Copa, Zidane inicia el año con ilusión por seguir ganando trofeos.



"Con ilusión. Siempre ilusión. Es lo más importante. Quedan tres competiciones, nosotros tenemos la misma ilusión y vamos a intentar tener la posibilidad de dar lo máximo cada partido. Vuelve la Copa del Rey y con la máxima ilusión de pasar", dijo.

ENCUENTRO DE COPA FRENTE AL NUMANCIA

El Real Madrid se enfrentará al Numancia este jueves en la ida de los octavos de Copa y el técnico francés alabó el trabajo del cuadro soriano a lo largo del curso.



"Lo que están haciendo en su propia Liga, lo están haciendo muy bien. Y eliminaron al Málaga, un equipo de Primera, que es un buen conjunto. Vamos a respetar a nuestro rival. Sabemos la importancia del primer partido fuera. Lo haremos con serenidad y respetando siempre al rival", señaló.





"Nosotros tenemos ilusión, tenemos la misma. Tengo fe en mi plantilla. Es verdad que la derrota del Clásico duele seguro. En el Madrid nadie se rinde. Estamos vivos en las tres competiciones. La gente puede opinar como siempre, pero tenemos la misma ilusión y vamos a pelear desde ahora hasta mayo. Y luego al final se verá si hay cambios", agregó.



También desveló que el galés Gareth Bale podría tener una oportunidad de disfrutar de minutos ante el Numancia porque "es muy importante" dar continuidad a su jugador para que adquiera regularidad y habló sobre el brasileño Vinicius.





"No sé exactamente cuál va a ser el plan. Ahora mismo no es mi preocupación. Sé que es un jugador del Real Madrid para el futuro. No está con nosotros todavía, veremos cómo lo manejaremos. Pero siempre tenemos un ojo sobre Vinicius y esperamos que este año las cosas vayan bien para él", concluyó.

