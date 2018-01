El Sevilla de Montella comienza ciclo frente a Cádiz en Copa

Fútbol Español

Martes 2| 10:53 am





El Sevilla inicia 2018 con la ida de los octavos de la Copa del Rey en el campo del Cádiz, un 'gallito' de Segunda, y lo hace con un nuevo entrenador, el italiano Vincenzo Montella, sustituto del argentino Eduardo Berizzo, y el reto de comenzar una nueva etapa con el derbi contra el Betis a la vista.



Los sevillistas, a los que la competición copera se les ha dado bien en los últimos años, con el título ganado en 2010 al Atlético de Madrid y la final perdida en 2016 ante el Barcelona, han tenido muy poco tiempo para asumir las ideas y métodos de Montella, pues el napolitano llegó el viernes y sólo ha dirigido cinco entrenamientos.



Tras cuatro partidos sin ganar -uno en la 'Champions' y tres en la Liga- que desembocaron en la destitución de Berizzo el 22 de diciembre, el Sevilla quiere estrenar esta nueva andadura con un triunfo que le refuerce el ánimo ante su gran compromiso del inicio del nuevo año, el 6 de enero en el Sánchez Pizjuán ante su 'eterno' rival, el Betis, al que precisamente el Cádiz eliminó de la Copa.



La llegada de Montella ha traído consigo una gran novedad en el equipo hispalense, pues parece haber recuperado a un referente como el francés Steven Nzonzi, que lleva casi un mes y medio sin jugar -siete partidos- tras una disputa con Berizzo y apunta a titular en el Carranza, tras lograr el italiano implicarlo en el proyecto.



Por lo visto en la sesión del día de Año Nuevo, a la que asistieron casi 8.000 sevillistas con la ilusión recuperada por la llegada del técnico italiano, se prevén otros cambios en el once como la posible entrada de Jesús Navas en el lateral derecho, por el argentino Gabriel Mercado, o del punta colombiano Luis Muriel.



Montella conoce a Muriel de cuando coincidieron en el Sampdoria, al igual que con el atacante argentino Joaquín Correa, aunque es una incógnita si apostará por él en Cádiz o mantendrá al máximo goleador del equipo, el menudo delantero francés Wissam Ben Yedder.



El Sevilla, que ha querido aparcar el derbi y centrar su atención en el choque copero, intentará dar continuidad a su buena racha en sus visitas al Ramón de Carranza, donde ha cosechado más victorias (siete) que derrotas (seis) en dieciocho partidos oficiales.



Mientras, el Cádiz, segundo en La Liga 1/2/3, mira más a la liga y a su objetivo de asegurarse la permanencia y luego luchar por volver a Primera, pero no renuncia a plantar cara a un rival de 'Champions' e intentar eliminar de la Copa al otro equipo sevillano, como hizo en la ronda anterior con el Betis (perdió 1-2 en la ida y ganó 3-5 en el Benito Villamarín), en una de las sorpresas de este torneo.



El conjunto entrenado por Álvaro Cervera se encuentra en puestos de ascenso a Primera División tras una racha espectacular entre noviembre y diciembre que le ha llevado a encadenar nueve partidos sin perder en La Liga 1/2/3, con siete victorias y dos empates.



El Cádiz, en su idea de pensar más en la competición liguera que en la Copa, alineará a jugadores poco habituales, como confirmó Cervera, para seguir con su hábito desde que empezó la competición.



El técnico amarillo tiene las ausencias de los habituales lesionados: el defensa senegalés Khalifa Sankaré y el centrocampista José María Martín-Bejarano, y podría reservar para la liga al delantero José Ángel Carrillo, ex del Sevilla Atlético, que sufría problemas físicos y no jugó en la última jornada en Tenerife (1-1).



También se ausentará por una dolencia en un pie el defensa Servando Sánchez Barahona, mientras que otros jugadores que habían estado lesionados antes de las vacaciones, el lateral derecho Roberto Correa y el medio Alberto Perea, ya están en condiciones y podrían volver en este encuentro copero ante el Sevilla.