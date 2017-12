Cristiano se mueve para cerrar una llegada galáctica al Real Madrid

Fútbol Español

Sábado 23| 9:48 pm





Cristiano Ronaldo fue sin duda uno de los hombres que más enfadado salió del Clásico. Así no se puede seguir, esa es la idea que le ronda al portugués por la cabeza. Y es que lo de hoy es algo sobre lo que el luso lleva tiempo advirtiendo.

Cristiano sabe que no están bien, y por eso ha insistido mucho en los posibles refuerzos que podrían llegar al Santiago Bernabéu. Para el Balón de Oro hay un jugador que no se puede escapar: Guedes. A Cristiano no se le escapa que el Real Madrid está buscando un sustituto para Gareth Bale, que parece tener los días contados en la ‘casa blanca’.