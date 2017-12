Fernando Torres: "Con la llegada de Costa me costará jugar"

Fútbol Español

Martes 12| 9:30 am





Wilder Delgado Suárez || @WilDelgado23

Fernando Torres, delantero español del Atlético de Madrid, manifestó durante una entrevista con el Diario As su intención de permanecer en el club que lo dio a conocer como jugador profesional, luego de haber regresado en enero de 2015.

“He vuelto para acabar lo que empecé con 17 años. No voy a tirar la toalla después de lo que me costó pelear y jugar” dijo Torres.

‘El Niño’ indicó que en 2016 llegó a un acuerdo de palabra para renovar por dos años “llegó la final de Milán y lo dejé todo aparcado, pero luego me ofrecieron uno de dos años y se quedó en uno”.

“Con la llegada de Diego Costa me costará jugar, pero trabajaré para ser titular, como ha sido siempre (…) El 1° de febrero estaré en el Atlético y espero estar mucho tiempo más aquí” manifestó del ariete colchonero.

Aprovechó la ocasión para señalar que Costa ha venido trabajando bien “le veo bien, ha tenido una pretemporada muy larga, pero lleva un mes entrenándose al mismo ritmo que nosotros”.