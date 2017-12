Cuéllar: "Sacrificio y derroche físico son innegociables en este equipo"

Fútbol Español

"La sobriedad defensiva y un trabajo táctico que hay detrás encomiable. El sacrificio y el derroche físico son innegociables en este equipo", dijo el portero.



Cuéllar, elegido como 'futbolista cinco estrellas' del mes del mes de noviembre gracias a los votos de los aficionados del equipo en una iniciativa impulsada por Mahou, analizó también cómo está siendo su primer año en el club.



"Es positivo, todo es positivo. Creo que la marcha del equipo es buena, estamos en una zona cómoda entre comillas. Sabemos que es muy largo y todavía queda mucho trabajo por delante", declaró el ex portero de Atlético de Madrid, Eibar y Real Sporting de Gijón.



Los blanquiazules vienen de encajar una derrota contra el Deportivo de La Coruña. Para afrontar de manera óptima el encuentro que aún les queda en el 2017 cree que es clave la mentalidad.



"Puedes corregir ciertos errores tácticos o técnicos pero lo peor que podemos cometer es equivocarnos a la hora de pensar que nos podemos creer más que alguien", opinó.



El portero no le cierra las puertas a los puestos europeos: "¿Por qué no? Estamos para soñar, seguimos soñando, somos soñadores. Hay que ir siempre mirando hacia arriba".



Cuéllar también tuvo unas palabras para la afición: "Es muy familiar, muy cercana, muy cariñosa. Me han acogido fenomenal. Que un jugador que llega nuevo pueda adaptarse a una situación que para él es nueva es más accesible gracias a ellos".



"El aliento que nos dan, sobre todo en casa, es algo que va a ser muy importante al cabo del año porque mucho de lo que consigamos va a ser gracias a ellos", añadió. EFE