Iniesta: "Estaré aquí hasta que todo lo que pueda dar sea suficiente"

El capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, que hoy ha firmado un contrato vitalicio con el conjunto azulgrana, ha asegurado que seguirá en activo mientras su cuerpo y su mente aguanten.



"Estaré aquí hasta que todo lo que pueda dar sea suficiente", ha asegurado en el acto de renovación, donde ha agradecido al club "la oportunidad y la confianza" de firmar un contrato de por vida con el Barça.



Junto a Iniesta, ha comparecido el presidente del club catalán, Josep María Bartomeu, que ha recordado que "en 118 años de historia, esta es la primera vez que un jugador del primer equipo de fútbol firma un contrato vitalicio".



"Es un acuerdo excepcional, que Andrés se ha ganado y que llenará a los culés de gran satisfacción" ha destacado Bartomeu, quien ha apuntado que el centrocampista albaceteño es "un referente para las futuras generaciones" de futbolistas del club.



Las dudas sobre su continuidad que Iniesta tuvo con Luis Enrique Martínez en el banquillo se han disipado desde la llegada de Ernesto Valverde, pero el jugador ha asegurado no haber tratado, de forma explícita, su futuro con el nuevo técnico.



"Sabía que Valverde no me diría que no contaría conmigo. Sé hasta dónde puedo llegar. No hubo nunca una charla con él al respecto". ha comentado.



A partir de ahora, Iniesta valorará juntamente con el club su continuidad a finales de cada temporada, pero a sus 33 años, solo quiere pensar a corto plazo.



"El año pasado solo tenía unos meses menos de edad y parecía que estaba acabado. Este año tengo un año más e Iniesta está en la segunda juventud. El que mejor sabe cómo tiene el cuerpo o la cabeza soy yo y soy consciente de mis posibilidades", ha insistido.



Cuando cuelgue las botas no sabe qué papel desempeñará en el Barça, aunque tiene claro que su función no estará alejada de los terrenos de juego: "Si te soy sincero, no me lo he planteado. Mi presente es ser futbolista, disfrutar al máximo y cuidarme al máximo para alargar mi carrera. No sé exactamente lo que seré, pero estaré vinculado al fútbol seguro, porque al final el fútbol es mi vida".



Lesionado en el isquiotibial, Andrés Iniesta no ha podido ir convocado con la selección española, pero desde Barcelona sigue la actualidad de la Roja y la polémica que ha suscitado otra vez su compañero Gerard Piqué, por posicionarse de nuevo a favor del derecho a decidir de los catalanes.



"No es una situación fácil, porque está totalmente desvirtuada por todos lados. Una situación muy compleja, muy difícil de entender. Uno siempre intenta mirar la lógica y ser sensato, y lo único que se pide desde todos los ámbitos es que todo se calme, para vivir un poco más tranquilos. Lo ideal es que no hubieran insultos ni pitos, porque no es agradable", ha comentado al respecto.



Tras el acto de renovación del futbolista manchego solo falta el de Lionel Messi. Iniesta tiene claro que debería producirse en breve.



"Creo que el diálogo es lo que menos debe faltar. El club quiere que Leo este aquí, como queremos todos, y Leo quiere estar aquí. Y siempre lo he dicho: ojalá esa historia nunca acabase, porque Leo es único y una pieza imprescindible para conseguir éxitos", ha sentenciado. EFE