El tremendo enfado del PSG con el padre de Neymar tras declaraciones

El padre de Neymar se ha posicionado como el hombre que quiso que Neymar se quedara en el Barça. El brasileño ha explicado en una extensa entrevista que él intentó por todos los modos que su hijo continuara en el conjunto azulgrana pese a Leo Messi, pero finalmente fue la estrella de la selección brasileña quien eligió su destino.

De hecho, los movimientos del padre de Neymar no han acabado de gustar en París y mucho menos sus últimas palabras que han sonado a desprecio al equipo de Unai Emery. Neymar Senior habló de lo complicado que puede ser ganar un Balón de Oro en el PSG: "Ahora es muy diferente de alguien que quiere protagonismo. No es por el Balón de Oro. Está corriendo un riesgo. ¿Por qué piensas que en el PSG tiene la garantía de que ganará el Balón de Oro? No. Sería más fácil en el Barça, con ese equipo".

