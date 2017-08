Zidane: "Los jugadores están motivados y con hambre para conseguir más"

Fútbol Español

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, reconoció antes de disputar la primera final de la temporada, la Supercopa de Europa ante el Manchester United, que ve a sus jugadores "motivados y con hambre para conseguir más títulos".



La temporada en la que el equipo madridista aspira a un sextete que nunca firmó en su historia, la arranca el técnico madridista destacando la motivación de su plantilla para el primer partido oficial del curso, una vez cerrada una pretemporada irregular en resultados.



"Tenemos plantilla y lo vamos a intentar porque en el fútbol lo más importante es darlo todo. Y lo bueno de este club, con la historia que tiene, es que sabemos dónde estamos y los jugadores están motivados y tienen hambre para conseguir más títulos", dijo en una entrevista concedido a los medios de la UEFA.



"El Real Madrid es un equipo, un club, una institución que tiene hambre. Todos sabemos dónde estamos y cuando acabas una temporada como la del año pasado, ganando, te ayuda a, cuando empieza la siguiente, intentar hacer lo mismo. El reto es este, nos preparamos para intentar otra vez ganar cosas", añadió.



Zidane destacó la importancia que tiene el duelo ante el Manchester United de José Mourinho. "Es el primer partido oficial que vamos a tener y sabemos la importancia que tiene. La idea es llegar al día 8 bien preparados. Y estamos en ello".



Y recordó el triunfo en la última edición de la Supercopa de Europa, ante el Sevilla, y el impulso moral que fue para su equipo. "Es fundamental. La verdad es que hicimos una gran temporada, no sólo los seis meses hasta enero. Toda la temporada fue enorme. Perdimos pocos partidos y al final conseguimos muchos éxitos. Y la idea es la misma".



"Sabemos que esto es muy largo. Empezamos de la mejor manera, ganando la Supercopa, luego el Mundial de Clubes y esto ayuda, porque en la Liga también empezamos muy bien. Durante la temporada habrá momentos complicados, pero la clave fue que llegamos al final de temporada físicamente como una moto. Lo hicimos muy bien. En la final de Champions la segunda parte fue un espectáculo. Estoy muy orgulloso de mis jugadores y de la gente que nos apoyó todo el año. Somos el Madrid y queremos siempre más", agregó.



Centrado en la Supercopa, Zidane no esquivó el objetivo de conquistar la tercera Liga de Campeones consecutiva. "No va a ser fácil pero es un objetivo que tenemos por delante y vamos a intentar lucharlo. Luchar para conseguirlo. Conseguimos dos seguidas, pero bueno, vamos a trabajar para intentarlo".

EFE